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Росія розгорнула комплекси С-400 біля окупованої Керчі (відео)

15:07, 11 грудня 2018
Війна
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РФ продовжує насичувати окупований Крим зброєю / vpk-news.ru

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Як повідомляє «Крим.Реалії», жителі Криму вперше побачили цю систему так близько до міста.

Зазначається, що поява С-400 в Керчі підкреслює напругу у відносинах між РФ та Україною після захоплення Росією українських військових суден разом з екіпажами у Керченській протоці.

Раніше Росія вже розгорнула в анексованому Криму кілька дивізіонів С-400. 29 листопада повідомлялося, що дивізіон С-400 заступив на бойове чергування в окупованому Джанкої. У вересні дивізіон С-400 був розгорнутий в окупованій Євпаторії.

Аналогічні комплекси заступили на бойове чергування в січні 2017 року (в окупованій Феодосії) і в січні 2018 року (в окупованому Севастополі).

Система С-400 виробляється в Росії з 2007 року. Вона здатна вражати аеродинамічні об'єкти на відстані до 400 км, а тактичні балістичні цілі, що летять зі швидкістю 4,8 км/с - на відстані до 60 км. 

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Теги: #Крым#Керч