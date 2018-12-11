Росія розгорнула комплекси С-400 біля окупованої Керчі (відео)

Раніше окупанти вже розгорнули в анексованому Криму кілька подібних комплексів.

Російські зенітно-ракетні комплекси С-400 були помічені біля окупованої Керчі.

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Як повідомляє «Крим.Реалії», жителі Криму вперше побачили цю систему так близько до міста.

Зазначається, що поява С-400 в Керчі підкреслює напругу у відносинах між РФ та Україною після захоплення Росією українських військових суден разом з екіпажами у Керченській протоці.

Раніше Росія вже розгорнула в анексованому Криму кілька дивізіонів С-400. 29 листопада повідомлялося, що дивізіон С-400 заступив на бойове чергування в окупованому Джанкої. У вересні дивізіон С-400 був розгорнутий в окупованій Євпаторії.

Аналогічні комплекси заступили на бойове чергування в січні 2017 року (в окупованій Феодосії) і в січні 2018 року (в окупованому Севастополі).

Система С-400 виробляється в Росії з 2007 року. Вона здатна вражати аеродинамічні об'єкти на відстані до 400 км, а тактичні балістичні цілі, що летять зі швидкістю 4,8 км/с - на відстані до 60 км.