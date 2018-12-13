Президент посмертно присвоїв звання Героя України учаснику АТО Андрію Конопльову

Старший сержант під час наступу бойовиків в районі Нікішиного знищив один з їхніх танків та підбив другий, але загинув в результаті прямого попадання снаряда.

Президент Петро Порошенко присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота зірка» старшому сержанту Андрію Конопльову посмертно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, старшого сержанта Конопльова відзначено «за виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі». Глава держави підписав відповідний указ.

Читайте такожНа Донбасі ліквідовано ймовірного вбивцю легендарного бійця АТО (фото)

Старший сержант брав участь в антитерористичній операції у Донецькій області з 10 листопада 2014 року по 23 січня 2015 року у складі 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входив до складу сил та засобів сектору «С».

З 23 листопада 2014 року по 23 січня 2015 року він виконував бойові завдання на взводному опорному пункті у районі Нікішиного, брав участь у супроводі караванів з доставки боєприпасів, озброєння, військово-технічного майна і продовольства.

23 січня 2015 року під час наступу бойовиків на взводний опорний пункт Конопльов першим побачив ворожі танки, підняв особовий склад відділення, сповістив командира. З РПГ-7В він здійснив декілька влучних пострілів та знищив один з танків противника, потім підбив другий танк, але цей танк здійснив постріл. В результаті прямого попадання танкового снаряда старший сержант загинув. Завдяки його діям наступ противника було відбито, позиції утримано, а противнику завдано значних втрат, у тому числі в живій силі.

Як повідомляв УНІАН, ім`ям загиблого в теракті героя України Шаповала назвали вулицю в Києві.