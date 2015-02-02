Трьох бійців Нацгвардії визволено з шестимісячного полону бойовиків

Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Зазначається, що військовослужбовці утримувалися бойовиками у заручниках протягом шести місяців.

«Звільнено солдата резерву Смоляного І.М., солдата резерву Фіногіна М.А., старшину резерву Павлова С.І.», - уточнює прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, учора, 1 лютого, з полону бойовиків було визволено п'ятьох українських військовослужбовців.

Переговори про обмін полоненими вела волонтерська група "Патріот", координували обмін співробітники центру звільнення заручників при Міністерстві оборони.

Читайте такожБойовики не погоджувалися на обмін полоненими за принципом «один на один» - переговорникЗа словами керівника центру Юрія Тандіта, звільнили двох військовослужбовців з 51-ї механізованої бригади та трьох бійців батальйону "Донбас". Взамін українська сторона віддала п'ятьох цивільних, яких підозрювали у співпраці із сепаратистами.