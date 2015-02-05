Для евакуації мешканців Дебальцевого завтра організують "зелений коридор" (фоторепортаж)

Для евакуації мирних мешканців із Дебальцевого у п'ятницю організують "зелений коридор".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила спільнота "Донбас_SOS", яка займається евакуацією.

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У повідомленні наголошується, що "зелений кордор" для евакуації цивільного населення встановлять завтра, 6 лютого, з 8:00 до 17:00.

Фотогалерея "Обличчя Дебальцевого: побут і евакуація"

Як раніше повідомляв УНІАН, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликає всі сторони в та навколо Дебальцевого встановити як мінімум триденне перемир'я для того, щоб цивільні змогли безпечно залишити цей район.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун підтримав пропозицію голови ОБСЄ Івіци Дачича про тимчасове перемир'я на сході України для евакуації жителів Дебальцевого.