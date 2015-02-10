У ДонОДА заявили про зв'язок обстрілу бойовиками Краматорська і завтрашніх переговорів у Мінську
Голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко пов'язав сьогоднішній обстріл бойовиками Краматорська із завтрашніми переговорами в Мінську на вищому рівні в «нормандському форматі» про врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це Кіхтенко заявив сьогодні на прес-конференції, повідомляється на сайті ОДА.
За словами Кіхтенка, обстрілом інша сторона переговорного процесу намагається тиснути на Україну.
Губернатор не виключив можливості будь-яких спроб посіяти паніку серед жителів мирних міст Донецької області напередодні та в день переговорів у Мінську.
Разом з тим Кіхтенко висловив надію, що переговори в Мінську все ж таки будуть конструктивними, і на сході України нарешті встановиться мир.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 12.30 Краматорськ було піддано артилерійському обстрілу із застосуванням реактивних систем залпового вогню, здійсненому з території, що контролюється незаконним військовими формуваннями.
Удар було завдано по штабу антитерористичної операції, а також житлових кварталах центральної частини міста.
Кіхтенко повідомив, що з Горлівки по Краматорську бойовики випустили з РСЗВ «Смерч» 32 ракети.
За останніми даними, в результаті обстрілу Краматорська загинули вісім мирних жителів, поранені 63 людини.
Довідка УНІАН. На 11 лютого в Мінську запланована зустріч в «нормандському форматі» президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна щодо врегулювання ситуації на Донбасі.