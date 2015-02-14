На Донбасі перебуває близько 50 тисяч українських військових - Геращенко
00:13, 14 лютого 2015Війна
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В АТО на сході України задіяні близько 50 тисяч українських військових.
REUTERS
Про це народний депутат Антон Геращенко заявив в ефірі каналу "112 Україна".
"На сьогоднішній день у нас на східному фронті воює 50 тисяч бійців і офіцерів. А на передній лінії - всього 14-15 тисяч бійців", - сказав Геращенко.
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Нагадаємо, раніше Петро Порошенко повідомив про те, що на неконтрольованих Україною територіях Донбасу перебуває від 5 до 9 тисяч російських солдатів і велика кількість техніки.
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