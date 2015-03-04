Генштаб: Під час виведення сил АТО з Дебальцевого загинули 19 військових, 135 - поранені

Під час виведення сил АТО з Дебальцевого 19 бійців загинули, 135 отримали поранення, дев’ятеро потрапили в полон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

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"Під час проведення планової операції з виведення близько 3 тис. військовослужбовців сил антитерористичної операції з району Дебальцевського плацдарму Україна втратила 19 воїнів. Доля 12 солдат ще уточнюється. 135 військових отримали поранення різного ступеня важкості... 9 захисників Дебальцевського плацдарму нині перебувають у полоні", - наголосив Селезньов.

За його словами, для звільнення українських військових задіяні державні та недержавні установи.