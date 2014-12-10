ГПУ: вже ідентифіковано тіла 118 загиблих у зоні проведення АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, такі дані було озвучено на нараді під головуванням радника президента з гуманітарних питань Ольга Богомолець щодо аналізу результатів ідентифікації тіл загиблих в зоні АТО, впровадження єдиної схеми дій родичів зниклих.

«Наша країна ніколи раніше не зіштовхувалася з такими проблемами, з якими вона зіштовхнулася на Донбасі, а саме з проблемами, пов’язаними з пошуком, ідентифікацією та захороненням загиблих в зоні проведення антитерористичної операції. Цей виклик потребує нових і оперативних рішень», — сказала Богомолець на початку зустрічі.

Під час наради заслухано звіт процесуального керівника про наявність проблемних питань у впровадженні єдиної схеми дій родичів осіб, зниклих безвісти.

Також були визначені відповідальні підрозділи за перепоховання при ідентифікації на підставі збігу ДНК.

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Крім того, були розглянуті питання спрощення видачі свідоцтв про смерть після проведення ідентифікації за ДНК.

«На сьогоднішній день найбільшою проблемою є координація дій бюро судово-медичної експертизи в Луганській і Донецькій областях, органів прокуратури та інших силових органів, які мають чітко скоординувати свої дії для якнайшвидшої ідентифікації тіл загиблих», — наголосила радник президента України.

«З цією метою нами був розроблений і вже впроваджується єдиний алгоритм дій для усіх, хто залучений до цього процесу», — підкреслила вона.

Учасники наради звернули увагу Міністерства фінансів на необхідність фінансового забезпечення усіх додаткових витрат, які пов’язані з процесом пошуку, ідентифікації та поховання тіл загиблих в зоні АТО, пришвидшення процесу передачі справ між обласними управліннями ГПУ і поглиблення координації між волонтерськими організаціями, які займаються пошуками загиблих, та представниками Генеральної прокуратури.

У робочій нараді під керівництвом радника президента взяли участь уповноважені представники Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури, Національної гвардії, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, уповноважені представники Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Харківських обласних державних адміністрації й інші відповідні відомства.