На Донбасі штабом бойовиків керує російський генерал-майор - СБУ

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Службою Безпеки України отримана достовірна інформація щодо участі у військовій агресії проти України кадрових військовослужбовців вищого командного складу МО РФ", - сказано в повідомленні Лубківського.

Зокрема, для здійснення загального командування силами незаконних збройних формувань РФ (як кадрових так і найманців) на Донбасі у форматі оперативного штабу із задіянням російської бойової техніки та комплексів радіолокаційної та звукової розвідки, у м. Донецьку від січня 2015 року у складі основного командування у рамках ротаційного відрядження перебуває начальник штабу, громадянин Російської Федерації, позивний «Алагір», розповів Лубківський.

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Як стало відомо СБУ, мова йде про генерал-майора Завізьона Олексія Володимировича, 1965 року народження, уродженця м. Нарва (Естонія).

"Завізьон в 1986 році закінчив Челябінське вище танкове командне училище, в 1997 році – військову академію бронетанкових військ ім. Маліновського. З 1986 році проходив військову службу в Забайкальському військовому окрузі, має досвід участі в бойових діях в Чечні в якості командира 15-го мотострілкового полку. До 2006 року – начальник штабу – заступник командира 4-ї гвардійської Кантемирівської танкової дивізії 20-ї армії Московського військового округу; до 2009 року – командир 201-ї Гатчінської військової бази (Таджикистан)", - сказано в повідомленні.

Завізьон є відповідальною особою за маневрування артилерією, РСЗО, важкою технікою, живою силою бойовиків та російських військовослужбовців на ключових напрямах здійснення бойових дій на окупованій території Донецької області, стверджують в СБУ. Лубківський також повідомляє, що саме під безпосереднім командуванням генерал-майора Завізьона здійснювалися обстріли Краматорська і Маріуполя.

Крім того, Лубківський зазначає, що зв'язком і можливою заміною Завізьона в Україні є генерал-майор Андрій Вікторович Гурулєв.

Раніше УНІАН повідомляв, що серед ватажків бойовиків в районі Дебальцевого на Донеччині був помічений діючий заступник командувача Сухопутних військ РФ генерал-лейтенант Олександр Лєнцов.