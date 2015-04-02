Бойовики за вчорашній вечір десять разів обстріляли позиції сил АТО з важкої артилерії

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Порушуючи Мінські домовленості, російсько-терористичні війська і надалі продовжують обстріли позицій сил АТО із озброєння, яке мало бути відведене від лінії розмежування», - йдеться в повідомленні.

Так, за даними штабу АТО, вчора, 1 квітня, з 18-ї години до опівночі противник 10 разів порушував режим тиші. Здебільшого збройні провокації із використанням стрілецької зброї і гранатометів зафіксовані на Донецькому напрямку. «Тут ворог вів вогонь по Опитному та Красногорівці. Крім того, з 20.30 до 20.50 бойовики із 122-міліметрової артилерії вели вогонь по Авдіївці. А о 22.30 це й же населений пункт злочинці обстріляли зі 120-міліметрового міномету», - підкреслюється в повідомленні.

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На Луганщині близько опівночі бойовики вели вогонь з гранатомета по українському опорному пункту в Станиці Луганській.

На Маріупольському та Артемівському напрямках обстрілів не було.