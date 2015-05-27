За добу в зоні АТО загинув один військовий, 8 отримали поранення
13:17, 27 травня 2015Війна
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Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинув один український військовослужбовець, восьмеро отримали поранення.
Фотоілюстрація / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій загинув один український військовий, ще 8 наших побратимів отримали поранення", - сказав Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, з 18.00 години 26 травня і до 6.00 ранку 27 загарбники продовжували обстрілювати позиції сил АТО на всіх напрямках.
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