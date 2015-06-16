Геращенко: за місяць роботи підгрупи по Україні з полону бойовиків звільнили лише 9 осіб

Народний депутат України, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко пов'язує недостатній результат зі звільнення контрольованими Росією бойовиками на Донбасі українських заручників з затягуванням цього процесу.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

"Вважаємо недостатнім результат, що за місяць роботи підгрупи в співпраці з силовиками вдалося звільнити тільки 9 українців. Так, це 9 щасливих родин, але ще близько 270 (українців) за останніми уточненими даними залишаються в полоні", - зазначила Геращенко.

За її словами, українська сторона робить все для активізації процесу звільнення полонених і вважає неприпустимим затягування цього процесу.

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"Особливу увагу звернули на 11 безпідставно утримуваних в російських в'язницях, зокрема, і кричущу ситуацію з Надією Савченко", - заявила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань.

Геращенко поінформувала, що наступного тижня у Страсбурзі відбудеться сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на засіданні якої Савченко має всі права там бути.

"Звернулися до координатора підгрупи від ОБСЄ пана Тоні Фріша з проханням підняти ці питання і на Тристоронній контактній групі. А ще обговорювали питання гуманітарної ситуації на Сході, яка погіршується через обстріли, залучення міжнародних гуманітарних місій", - сказала депутат.

Також, за словами Геращенко, в Мінську окрім гуманітарної підгрупи, сьогодні працювали групи з політичних і безпекових питань, де українську позицію жорстко відстоюють Володимир Горбулін і Євген Марчук. Всі наші напрацювання передали представнику України в тристоронній контактній групі Леоніду Кучмі.

Гуманітарні вантажі, що заходять на будь- яку частину територіі Украіни , мають перетинати кордон у тільки визначених пу... Posted by Iryna Gerashchenko on 16 червня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Мінську проходили зустрічі робочих підгруп з політичних і гуманітарних питань, а також питань безпеки, після чого відбулося засідання Тристоронньої контактної групи за участю офіційних представників ОБСЄ, України й Росії - Хайді Тальявіні, Леоніда Кучми і Азамата Кульмухаметова з представниками бойовиків «ДНР/ЛНР».