У Кіровограді в училищі відкрили стіну пам'яті загиблих в АТО випускників (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, стіну присвятили чотирьом випускникам цього навчального закладу – Олексію Волохову, Олександру Кондакову, Олегу Паршутіну та Євгену Шверненку.

Волохов - старший солдат Збройних сил України. Військовослужбовець Кіровоградського гарнізону, старший розвідник 3-го окремого полку спецпризначення. Кондаков - старший солдат ЗСУ, радист радіогрупи, 3-й окремий полк спецпризначення. Обидва загинули під Слов’янськом в районі гори Карачун, перебуваючи у збитому військовому гелікоптері Мі-8, котрий повертався з блокпоста із фахівцями, які встановлювали апаратуру для організації моніторингу простору й фіксації фактів порушення перемир'я в зоні проведення антитерористичної операції.

Читайте такожСьогодні - річниця загибелі 49 бійців у збитому сепаратистами Іл-76 під ЛуганськомПаршутін - молодший сержант Державної прикордонної служби України. За мирних часів працював на Кіровоградському хлібозаводі. Молодший інспектор прикордонної служби 1-ї категорії другого відділення інспекторів прикордонної служби відділу «Іловайськ» Донецького прикордонного загону. Загинув 31 липня 2014 р. під час мінометного обстрілу терористами прикордонної застави Василівка Амвросіївського району.

Шверненко - військовий 57-ї мотопіхотної бригади. Загинув у с.Чернухіно Луганської області 6 лютого 2015 р.

Стела пам'яті розташована на другому поверсі вищого професійного училища № 4.

Участь в її офіційному відкриття взяли рідні, друзі загиблих та студенти. Представники духовенства здійснили молебень за загиблими.