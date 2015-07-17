Військові успішно зупинили прорив двох груп ворожих диверсантів – прес-центр АТО

Як повідомляє прес-центр АТО, понад 40 з них відбулось з 18-ї по 24 годину. За цей час бандформування 23 рази використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Кремлівські терористи продовжують вести обстріли мирних населених пунктів. Вчора, о 17.30 – зі 152-мм артилерії обстріляно Авдіївку. О 17.33 та 22.26 – зі 120-мм мінометів – Опитне. О 18.24 місто Авдіївка знову зазнала обстрілів - з танка.

Під час обстрілів позицій сил АТО бандити 4 рази застосували 152-х та 122-мм артилерію, близько 20 разів - 120-мм міномети, а також танки. Неодноразово обстрілів зазнали наші оборонні рубежі в районах н.п. Орєхове (Попаснянського району), Опитне, Новотошківське, Авдіївка. Піски обстрілювали запалювальними мінами зі 120-мм мінометів.

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Вчора, 16 липня, українські військові двічі успішно зупинили прорив в тил диверсійно-розвідувальних груп. О 13.20 бойове зіткнення відбулося поблизу н.п. Старий Айдар. О 19-й годині – в районі н.п. Авдіївка. Українські військові примусили противника відступити.

З опівночі до 6-ї ранку сьогодні, 17 липня, бандформування продовжують вести “турбуючий” вогонь по силах АТО. Неодноразово це відбулося в районах н.п. Піски, Щастя, Станиця Луганська, Широкине. З 00.10 бойовики обстріляли наші позиції зі 120-мм мінометів поблизу н.п. Хімік.

"Ситуація в зоні АТО цілком контролюється українськими військовими. Українські воїни надійно утримують оборонні рубежі", - запевнили у прес-центрі.