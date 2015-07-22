Бойовики провокують бійців АТО на вогонь у відповідь, за добу стріляли близько 80 разів - штаб

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Станом на 06.00 сьогодні, 22 липня, бойовики продовжують обстріли сил АТО поблизу н.п. Опитне, Піски, Красногорівка.

"О 03.16 по наших позиціях поблизу Донецького аеропорту зафіксовано обстріл з БМП", - йдеться у повідомленні.

О 05.10 розпочався обстріл позицій поблизу н.п. Березове. Проросійські бандформування застосували проти сил АТО 122-х мм артилерію та 120-мм міномети, які заборонені Мінськими угодами.

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Протягом вчорашньої доби, 21 липня, позиції захисників України близько 80 разів були обстріляні проросійськими бандформуваннями. Майже половина обстрілів припала на період з 18-ї по 24-ту годину.

З танку та мінометів російські терористи обстріляли населений пункт Опитне.

Зі 120-мм мінометів й танків бойовики цілили по позиціях сил АТО поблизу селищ Водяне і Новгородське.

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У прес-центрі АТО зазначають, що українські військові стійко утримують оборонні рубежі та впевнено діють на всіх ділянках оборони.