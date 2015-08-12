Полторак підписав наказ про покращення речового забезпечення ЗСУ

Міністр оборони України Степан Полторак підписав наказ "Про покращення речового забезпечення у Збройних Силах України".

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.

"Наказом передбачено невідкладне вилучення зі складів військових частин літніх польових костюмів із тканини старого зразка (артикул 2701) та проведення заміни форми одягу військовослужбовців, призваних у зв’язку з шостою чергою мобілізації​", - йдеться в повідомленні.

Цим же наказом визначено зібрати інформацію про військовослужбовців, які отримали стару військову форму, починаючи з лютого 2015 року, і закупити додаткову партію нової літньої уніформи.

"Крім того, наказом врегульовано питання видачі літньої польової форми одягу військовослужбовцям військової служби за контрактом, які не перебувають в зоні проведення антитерористичної операції", - наголошується в повідомленні.

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