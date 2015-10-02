В окупованому Алчевську прогримів вибух у казармі російських військових

Про це йдеться у повідомленні видання Lugansk News Today на сторінці у Twitter.

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"Алчевськ. 10 хвилин тому в районі Хіміка (старий центр) прогримів потужний вибух. Навколо сипалися осколки, будинок йде ходором. Вибух був біля закритої чотирнадцятого школи. Там казарми російських військових. Місцева "поліція" пролетіла в ту сторону", - йдеться у повідомленні.