В окупованому Алчевську прогримів вибух у казармі російських військових
18:55, 02 жовтня 2015Війна
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У казармах російських військових в окупованому Алчевську Луганської області прогримів вибух
REUTERS
Про це йдеться у повідомленні видання Lugansk News Today на сторінці у Twitter.
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"Алчевськ. 10 хвилин тому в районі Хіміка (старий центр) прогримів потужний вибух. Навколо сипалися осколки, будинок йде ходором. Вибух був біля закритої чотирнадцятого школи. Там казарми російських військових. Місцева "поліція" пролетіла в ту сторону", - йдеться у повідомленні.
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