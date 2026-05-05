Велика країна списала всі свої 128 Leopard 1A1: що з ними буде далі

Танки розберуть, використають як джерело запчастин для інших машин і відправлять на металобрухт.

Збройні сили Бразилії офіційно завершили виведення з експлуатації танків Leopard 1A1, які перебували на озброєнні країни з 1987 року, коли у Німеччині було замовлено понад 120 вживаних бойових машин. Про це повідомляє Defense Express.

За словами фахівців порталу, станом на 2014 рік Бразилія формально мала на озброєнні всі 128 танків Leopard 1A1, однак до 2020 року їх кількість скоротилася до 41 машини.

Процес списання Leopard 1A1 розпочався у другій половині 2010-х років. Частину танків переобладнали на навчальні, а частину розібрали на запчастини для інших машин. Фінальним кроком стала утилізація на металобрухт. Невелика кількість техніки була збережена як історичні зразки.

Ймовірно, запасні частини від Leopard 1A1 використовувалися для підтримання боєздатності більш сучасних Leopard 1A5BR, яких у бразильській армії налічувалося 220 одиниць.

Із їхньою підтримкою в Бразилії виникають певні труднощі. Сьогодні країна намагається організувати власне виробництво запасних частин або принаймні декларує такі наміри. Інших реальних варіантів фактично немає.

Отже, фахівці припускають, що під час відправлення старих машин на металобрухт із них було демонтовано все придатне для подальшого використання в обслуговуванні Leopard 1A5BR.

Це навряд чи можна вважати гарною новиною для України, яка активно експлуатує танки Leopard 1. З іншого боку, про будь-яку допомогу з боку Бразилії у вигляді передачі списаного озброєння взагалі не йшлося.

Раніше латиноамериканська країна навіть відмовилася дозволити продаж через Німеччину до України 35-мм зенітних боєприпасів для Gepard і 105-мм танкових снарядів.

Нагадаємо, нещодавно Китай вперше показав танк Type 100 (ZTZ-100) в умовах оперативної підготовки, а також опублікував короткий огляд його внутрішнього компонування.

Про існування цієї машини було відомо й раніше, але танк демонструвався лише під час парадів та в межах обмежених публічних показів.

У той час як Китай розробляє принципово нові танки, Захід робить ставку переважно на глибоку модернізацію старих зразків. Раніше у Сполучених Штатах Америки представили прототип нової модифікації основного бойового танка M1E3 Abrams.

У свою чергу Німеччина вивела на ринок Leopard 2A8NO. Танк готують до потенційного протистояння з армією Росії. Зокрема на нього встановили комплекс активного захисту Trophy від ізраїльської фірми Rafael.

