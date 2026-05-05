'Абсолютний цинізм': Зеленський різко відповів на ідею РФ про перемир’я

Цієї ночі російські окупанти переважно завдавали ударів по об’єктам української енергетики.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську нічну атаку дронами і ракетами в різних областях України.

"Абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально", - наголосив Зеленський.

Як відзначив глава держави, вночі російські загарбники атакували енергетичну інфраструктуру на Полтавщині.

"І дуже підло вдарили повторно ракетою, коли на місці вже були працівники ДСНС – ліквідовували пожежу. Станом на зараз відомо про десятки поранених. На жаль, чотири людини було вбито і серед них двоє рятувальників. Це Герой України Віктор Кузьменко, який більш ніж 50 разів ліквідовував наслідки обстрілів, і Дмитро Скриль, який на службі в ДСНС був понад 20 років", - підкреслив Зеленський.

Президент висловив щирі співчуття рідним і близьким.

Також він зазначив, що росіяни били й по Харківщині. Зокрема, четверо людей було поранено. На жаль, одна людина загинула.

"На Дніпровщині атакували критичну інфраструктуру. Троє людей поранено в області. У Павлограді пошкодили ЛЕП, через що тисячі сімей залишилися без світла. Були удари й по Запоріжжю та Київщині, де поранило троє людей. Загалом головними цілями Росії цієї ночі були обʼєкти нашої енергетичної інфраструктури", - повідомив Зеленський.

Удари по Україні

Як повідомляв УНІАН, Росія вночі масовано атакувала Полтавську область ракетами та ударними дронами. Зафіксовані влучання у об’єкт газопостачання. Відомо про п'ятьох загиблих та майже 40 поранених.

Також Росія Росія вкотре атакувала об’єкти "Укрзалізниці" на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині.

