'Є люди, які вже сходять з розуму': заступник командира KRAKEN розповів про СЗЧ

Система переведення між підрозділами не працює, а через самовільне залишення частини (СЗЧ) можна це зробити, проте це важкий шлях.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав Костянтин Немічев – один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу.

Він зазначив, що якщо правильно підходити до особового складу і вибудовувати спілкування, ієрархію, то не буде масових переведень.

За його словами, у цієї проблеми є дві сторони, інтереси, які треба врахувати і це можна було б вирішити, зокрема, через часткове право вето на переведення. Він наголосив, що потрібно дозволити бійцю переведення раз на рік у будь-яку бригаду.

Немічев додав, що в той же час командир бригади, підрозділу повинен мати право вето на переведення.

"Наприклад, є 60% переведень. 40% людей, які мають бажання перевестися, – він має відпустити, а на 60% – працює його право вето. Тобто командир каже, що без цього бійця він не зможе закрити кадрову історію, і тому накладає вето", - пояснив Немічев.

За його словами, в той же час командир знатиме, що люди хочуть перевестися, і в наступному місяці вони знову надішлють заявку, тому розуміє, що йому треба підшукати їм заміну.

Він вважає, що в результаті діяти продовжать найсильніші бригади, оскільки бійці переводитимуться до них де погано ставляться до особового складу, у кращі.

"Є бригади, де приблизно 3 тис. особового складу, а є Третя штурмова, де понад 10 тис. особового складу. Люди туди хочуть йти. Там правильно працює рекрутинг: командири та особовий склад підбираються під ті чи інші напрямки", - наголосив він.

Тому, за його словами, необхідно бути готовими, що з певних бригад люди будуть масово переводитися, бо вони неефективні:

"Якщо ми готові до цього, то необхідно ухвалювати рішення. Можливо, нам і не потрібно стільки багато бригад, а треба збільшувати існуючі організми, які вже дають результат. Треба нарощувати на них великі підрозділи. Йдеться про бригади, корпуси тощо".

За його словами, є ефективні бригади, які тримають понад десятки кілометрів фронту, а є бригади, які тримають 2 – 3 кілометри фронту і не можуть або, скоріше все ж не хочуть більше.

Проблема СЗЧ

Немічев вважає, що потрібно працювати з особовим складом, щоб не було СЗЧ.

Він зазначив, що сержантська та хорунжа вертикалі – це два містки роботи в цьому напрямку. "У Третьому армійському корпусі – найменша кількість СЗЧ загалом по всій армії. Тому що працюють всі вертикалі. Звісно, є люди, які втомилися, які вже з розуму сходять, бо п'ятий рік війни. Таке є, але немає масових історій. І потрібно це розповсюджувати на всю армію", - підкреслив він.

Проблема СЗЧ в армії

Як повідомляв УНІАН, у квітні Генштаб ЗСУ заявляв про спрощення повернення військових після СЗЧ. Зокрема, будуть виключені проміжні ланки в опрацюванні документів. Папери на призначення тепер будуть подаватися напряму від військової частини до Генштабу ЗСУ.

В Генштабі пояснювали, що ці кроки покликані пришвидшити призначення військових на посади, зробити процес їхнього переведення прозорішим та усунути маніпуляції окремих посадових осіб щодо перешкоджання таким переведенням.

В Генштабі наголошували, що впроваджені зміни спрямовані на зменшення СЗЧ, оскільки новий механізм пропонує більш демократичний підхід в питанні переведення до обраної військової частини.

