Названо найпопулярніші бензинові, дизельні та гібридні автомобілі в Україні

Серед бензинових авто на першій позиції опинився Hyundai Tucson.

Минулого місяця автомобілі з традиційними двигунами охопили 58% ринку нових легкових авто (рік тому цей показник складав 56%). Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".

Найпопулярнішими на українському ринку виявилися бензинові авто - їхня частка у продажах нових машин сягнула 39%, тоді як рік тому вона становила 36%. Частка гібридних автомобілів зросла з 29% до майже 33%.

Частка дизельних автомобілів становила 19% (у квітні 2025 року вона сягала 20%). Частка електромобілів скоротилася з 15% до 9%. На автомобілі з ГБО, як і рік тому, припадало менше ніж 1% продажів нових авто.

Найпопулярнішими моделями виявилися:

Серед бензинових авто - Hyundai Tucson;

Серед гібридів - Toyota RAV4;

Серед дизельних - Renault Duster;

Серед електромобілів - BYD Leopard 3;

Серед авто з ГБО - Hyundai Tucson.

Раніше стало відомо, що у квітні в Україні реалізували близько 6,2 тисячі нових легкових автомобілів.

Найбільшим попитом серед них користувався компактний кросовер Renault Duster, який уже тривалий час залишається одним із бестселерів ринку нових легковиків. Також до трійки лідерів потрапили Toyota RAV4 та Hyundai Tucson.

А ще раніше було названо найпопулярніші в Україні бренди нових авто. До трійки лідерів увійшли Toyota (лідер списку), Renault та Škoda. Непогані показники демонструє китайський BYD, який опинився на четвертій позиції.

