Росія продовжує постачати зброю бойовикам на Донбасі – СЦКК

Українська сторона Спільного центру контролю та координації дотримання режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) заявляє, що Росія продовжує постачати зброю сепаратистам на Донбасі.

Про це йдеться в заяві керівника української сторони СЦКК Бориса Кременецького щодо поточної ситуації на лінії розмежування та виконання Мінських домовленостей, яку оприлюднив прес-центр АТО.

Також в заяві зазначається, що ускладнення виникають у роботі спостерігачів ОБСЄ.

«Занепокоєння викликає і продовження практики обмеження допуску СММ ОБСЄ до всіх місць зберігання відведеного озброєння на території ОРДО/ОРЛО та тимчасово неконтрольованої Україною ділянки російсько-українського кордону, через яку продовжується постачання бойовикам озброєння, військової техніки та боєприпасів», – йдеться в заяві Кременецького.

За його словами, «обстановка вздовж лінії розмежування сторін різко погіршилася, починаючи з 18 жовтня 2015 року, що співпало з початком другого етапу відведення озброєнь та демонструє стійку тенденцію до подальшого загострення».

Кременецький повідомив, що за період з 18 жовтня до 6 листопада українською стороною СЦКК зафіксовано 26 порушень режиму припинення вогню і 361 провокаційний обстріл бойовиками позицій ЗСУ та «сірої зони» з метою викликати вогонь підрозділів Збройних сил України у відповідь.

«Чергове загострення обстановки відбулося у період підготовки до зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" в Берліні», - додав він.

Найчастіше, за даними української сторони, обстріли лунають в районі Донецького аеропорту, в Пісках, Опитному, Мар’їнці та Широкиному.

«Українська сторона СЦКК розцінює такі провокативні дії НЗФ ОРДО/ ОРЛО як цілеспрямовані кроки зі дестабілізації обстановки та небажання ватажків НЗФ та їхніх спонсорів виконувати взяті зобов'язання по припиненню вогню та зниженню напруги вздовж лінії зіткнення. Як наслідок, це може призвести до зриву процесу відводу озброєнь і подальшої ескалації конфлікту», - заявив Кременецький.

Він зазначає також, що українська сторона СЦКК у разі продовження практики провокаційних обстрілів позицій сил АТО та мирних населених пунктів буде вимушена пропонувати обговорити ситуацію в рамках Тристоронньої контактної групи.

Як відомо, 6 листопада в Берліні міністри закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції дійшли згоди щодо завершення відведення важкого озброєння з лінії зіткнення на Донбасі.

Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що до кінця листопада в зоні конфлікту мають бути завершені роботи з розмінування територій.