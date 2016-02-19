Російський офіцер підірвав себе гранатою в Новоазовську – розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Триває комплексна перевірка комісією Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ російських підрозділів на тимчасово окупованій території Донбасу. Під час роботи комісії в 9-му окремому мотострілецькому полку (Новоазовськ) 1 АК, командир полку полковник ЗС РФ Бондарєв Дмитро Євгенович (за документами прикриття – Коваленко Євген Дмитрович), стався факт суїциду», - йдеться в повідомленні.

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«18 лютого командир взводу лейтенант Дехтярьов Борис Олександрович вчинив самогубство, підірвавши гранату в розташуванні підрозділу. В результаті вибуху він загинув, ще троє військовослужбовців ЗС РФ були поранені», - зазначає розвідка.