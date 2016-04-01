Бойовики продовжують провокаційні обстріли Авдіївки з забороненої зброї - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Незаконні збройні формування ведуть систематичний провокаційний вогонь по підрозділах Збройних Сил України з "великого калібру". Важке озброєння проросійські найманці застосовують і відносно мешканців так званих окремих районів Донецької області (ОРДО), які наразі непідконтрольні Україні", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що бойовики хочуть посіяти паніку серед мирного населення окупованих територій.

"Грубо порушуючи Мінські домовленості ворог має за мету не тільки послабити позиції українських військ, а й посіяти паніку серед населення ОРДО, звинувачуючи українську сторону в нехтуванні будь яких угод, і залагодженні конфлікту мирним шляхом", - наголосили в штабі.

Найманці готові нехтувати найціннішим – життям і здоров’ям мирних мешканців заради нікчемних планів кремляЗ 19:00 на... Posted by Прес-центр штабу АТО on Thursday, March 31, 2016

Як повідомляв УНІАН, бойовики впродовж минулого дня 37 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі.