Бойовики продовжують провокаційні обстріли Авдіївки з забороненої зброї - штаб

03:04, 01 квітня 2016
Війна
87 0

З 19:00 на Донецькому напрямку, зокрема, в Авдіївці не припиняються масовані вогневі удари ворога по так званій промисловій зоні. 

авдеевка / facebook.com/ato.news

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Незаконні збройні формування ведуть систематичний провокаційний вогонь по підрозділах Збройних Сил України з "великого калібру". Важке озброєння проросійські найманці застосовують і відносно мешканців так званих окремих районів Донецької області (ОРДО), які наразі непідконтрольні Україні", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожОБСЄ заявляє про величезну кількість порушень режиму припинення вогню в районі Ясинуватої та Авдіївки

Зазначається, що бойовики хочуть посіяти паніку серед мирного населення окупованих територій.

"Грубо порушуючи Мінські домовленості ворог має за мету не тільки послабити позиції українських військ, а й посіяти паніку серед населення ОРДО, звинувачуючи українську сторону в нехтуванні будь яких угод, і залагодженні конфлікту мирним шляхом", - наголосили в штабі.

Найманці готові нехтувати найціннішим – життям і здоров’ям мирних мешканців заради нікчемних планів кремляЗ 19:00 на...

Posted by Прес-центр штабу АТО on Thursday, March 31, 2016

Як повідомляв УНІАН, бойовики впродовж минулого дня 37 разів обстріляли позиції сил АТО на Донбасі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter