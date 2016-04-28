Радник Путіна їде на окупований Донбас для розподілення "траншу" між бойовиками "ДНР" - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"30 квітня ц.р. очікується надходження для соціальних потреб т.зв. "ДНР" 1,1 млрд рублів, виділених за сприяння В.Суркова, радника президента РФ", - йдеться у повідомленні розвідки.

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Так, на соціальні потреби населення передбачається витратити тільки 200 млн рублів.

"Для розподілення решти суми (на задоволення особистих потреб російських та місцевих чиновників), очікується прибуття до Донецька В.Суркова під приводом участі у травневих святах", - зазначили у ГУР.

Нагадаємо, раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що Сурков допомагав бойовикам з самого початку війни на Донбасі.