Розвідка попередила про підготовку терористів до активних бойових дій на Луганщині

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що у Луганську відбулась закрита нарада командування 2 АК (Луганськ) ЗС РФ та представників "ЛНР".

Під часнеї обговорювались питання розширення підконтрольної території у напрямку н.п.Станиця Луганська та Щастя, а також встановлення контролю над Луганською ТЕС.

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"Серед місцевого населення та особового складу підрозділів 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК, які перебувають на передових позиціях у районі Весела Гора, розповсюджується інформація щодо активізації бойових дій з 18 травня ц.р", - йдеться у повідомленні.

Раніше 16 травня в штабі АТО повідомляли, що поблизу Донецького аеропорту під прикриттям гранатометів, зенітних установок та 82-мм мінометів у тил українських військ спробувала прорватись ворожа диверсійно-розвідувальна група. Диверсанти були вчасно виявлені. Зав’язався бій, в результаті якого нападники відступили.