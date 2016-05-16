Жебрівський констатує, "пасхальна тиша" в зоні АТО скінчилася

Про це голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський написав у своєму Facebook.

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"На жаль, "пасхальна тиша" закінчилась", - йдеться у повідомленні.

За словами Жебрівського, через обстріли є поранені як серед українських військових, а також поранений мирний мешканець із Авдііївки.

Як повідомлялось, бойовики знову активізувались неподалік Авдіївки. Вночі по захисниках Авдіївської промзони працювали танки, ствольна артилерія 120-мм міномети, а також гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.

Перед травневими святами у зоні АТО було оголошено "режим тиші", який мав вступити в силу 30 квітня.