Кремль: озброєна місія ОБСЄ має бути розміщена на лінії розмежування, а не на кордоні РФ і України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи сьогоднішню телефонну розмову між президентом України Петром Порошенком, президентом Франції Франсуа Олландом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним.

«Йдеться про лінію розмежування. Тут важлива згода ополченців. Важлива згода представників Донбасу, і перед тим, як формалізувати якесь спільне розуміння, потрібно досягти цього розуміння», - сказав він.

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Крім цього, відповідаючи на запитання УНІАН, чи йдеться виключно про лінію розмежування, чи, в тому числі, про неконтрольовану ділянку кордону РФ і України, Пєсков наголосив: «Йдеться про лінію розмежування – лінію, яка проходить між силами повстанців і Збройними силами України».

«У Мінських домовленостях все написано щодо контролю над кордоном і черговість теж прописана, тому тут нема чого обговорювати. Там підписи стоять і України, всієї «нормандської четвірки», - додав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Порошенко, Олланд, Меркель і Путін провели телефонну розмову.

Згідно з повідомленням прес-служби президента України, лідери країн «нормандського формату» підтримали необхідність розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

«Керівники України, Франції, Німеччини і Росії висловили підтримку розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і почали консультації з цього питання», - повідомляли у прес-службі.

Разом з тим, з прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови лідерів країн повідомлялося, що «відзначено важливість суворого дотримання режиму перемир'я, підвищення ефективності діяльності в зоні конфлікту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ шляхом надання їй додаткових повноважень, а також зміцнення Спільного центру з контролю і координації».

Сьогодні Пєсков заявив, що РФ підтримує діяльність на Донбасі моніторингової місії ОБСЄ, а не поліцейської.