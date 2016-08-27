З початку року Росія 260 разів постачала зброю і техніку бойовикам - Марчук

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook представник України в тристоронній контактній групі Євген Марчук, 19 випадків були зафіксовані в січні, 36 – в лютому, 32 – в березні, 33 – в квітні, 41 – в травні, 25 – в червні, 37 – в липні, 37 – в серпні.

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Зазначається, що основні поставки вантажів здійснювалися на залізничні станції Іловайськ, Краснодон, Ровеньки, Квашино, Донецьк.

Так, тільки з 1 по 25 серпня 2016 року з території Росії бойовикам доставлено 59 танків/САУ, 24 ББМ, 4 РСЗВ, 104 од. автомобільної техніки, понад 96 цистерн палива і більше 95 вагонів боєприпасів.

Нагадаємо, Марчук оприлюднив уривки представлених Києвом в Мінську документів, що підтверджують загострення ситуації в зоні АТО.