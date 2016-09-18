За добу в зоні АТО жоден військовий не загинув та не був поранений - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Внаслідок бойових дій жоден з українців не був поранений і не загинув», - сказав він.

Лисенко зауважив, що на Донецькому напрямку минулої доби сталося 12 ворожих обстрілів, три з них - з важкого озброєння. Найбільш інтенсивні обстріли були зафіксовані в авдіївській промзоні.

«Окупанти обстрілювали наші позиції і вдень, і вночі. Окрім усіх зразків легкого озброєння, противник надвечір здійснив два мінометних обстріли», - повідомив Лисенко.

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За його словами, вогонь вівся з Ясинуватої та селища Мінеральне. Також обстріли були зафіксовані у селищі Нижнє Лозове на Світлодарській дузі, де противник здійснив мінометний обстріл позицій українських військових.

На Маріупольському напрямку ворожий вогонь було зафіксовано у Мар’їнці та на ділянці фронту Павлопіль - Широкине. Окупанти застосовували як легке озброєння, так і БМП. Всього на маріупольському напрямку минулої доби сталося 14 ворожих обстрілів.

На луганському напрямку минулої доби ворожих обстрілів не зафіксовано.