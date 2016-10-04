За минулу добу в зоні АТО поранено одного українського військового – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Один отримав поранення у Зайцевому внаслідок ворожого обстрілу", - наголосив він.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Один отримав поранення в Зайцевому внаслідок ворожого обстрілу", – наголосив він.

Лисенко розповів, що бойовики на Луганському напрямку порушили режим тиші в Попаснянському районі. "Окупанти здійснили 6 обстрілів із легкого озброєння в темну пору доби", – додав речник Міноборони.

Також на Донецькому напрямку ворог відкривав вогонь по українських позиціях у Зайцевому, Кам’янці та Авдіївці. "Отже, географія бойових дій дещо звузилася. Окупанти також застосовували тільки легке озброєння, проте, стріляли й у світлу й темну пору доби", – розповів Лисенко. Усього на Донецькому напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів.

За словами Лисенка, на Маріупольському напрямку обстановка принципових змін не зазнала. Там відбулося 16 ворожих обстрілів у Мар’їнці, Старогнатівці, між Богданівкою та Петровським, на ділянці фронту Павлопіль - Широкине. Важке озброєння бойовиками не застосовувалося.

Як раніше повідомляв УНІАН, за минулу добу російсько-окупаційні війська 32 рази відкривали вогонь по українських позиціях.