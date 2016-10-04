Легендарний Кропивницький полк, що півтора року утримував Донецький аеропорт, святкує свій день народження (відео)
14:30, 04 жовтня 2016Війна
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На свій день народження вони вшанували пам'ять побратимів. Легендарний полк сьогодні відзначає 54-річчя з дня створення.
Легендарний Кропивницький третій окремий полк спецпризначення святкує свій день народження /
Про це повідомляє ТСН.
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Саме його бійці в травні 2014 відбили у бойовиків Донецький аеропорт і півтора роки утримували аеродром. Організовував оборону стратегічного об'єкта нинішній командир полку з позивним Редут.
Цього року полк військових розвідників увійшов до новоствореного роду військ - сил спецоперацій.
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