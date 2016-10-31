У зоні АТО під час бойового зіткнення загинув український військовий

13:52, 31 жовтня 2016
Війна
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За минулу добу в зоні АТО внаслідок активних бойових дій загинув 1 український військовий, ще 8 зазнали поранень.

Військовослужбовець загинув під час зіткнення у Верхньоторецькому / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

“За минулу добу внаслідок активних бойових дій один український військовий загинув, ще восьмеро отримали поранення”, - сказав він.

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За даними Лисенка, військовослужбовець загинув під час бойового зіткнення у Верхньоторецькому.

4 бійців зазнали поранень під час обстрілів в Авдіївці, 1 – на позиції «Шахта Бутівка», 1 – у Верхньоторецькому та ще 2 – у Луганському, поінформував речник Міноборони.

Лисенко також повідомив про втрати противника. «Так, 26 жовтня до моргу Донецька доставлено 20 тіл загиблих окупантів. Переважно зі складу так званої 100-ї бригади російських окупаційних військ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, контрольовані Росією бойовики за минулу добу 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.

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