У зоні АТО під час бойового зіткнення загинув український військовий

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

“За минулу добу внаслідок активних бойових дій один український військовий загинув, ще восьмеро отримали поранення”, - сказав він.

Читайте такожПід Водяним бойовики обстріляли українських військових з важкої артилерії

За даними Лисенка, військовослужбовець загинув під час бойового зіткнення у Верхньоторецькому.

4 бійців зазнали поранень під час обстрілів в Авдіївці, 1 – на позиції «Шахта Бутівка», 1 – у Верхньоторецькому та ще 2 – у Луганському, поінформував речник Міноборони.

Лисенко також повідомив про втрати противника. «Так, 26 жовтня до моргу Донецька доставлено 20 тіл загиблих окупантів. Переважно зі складу так званої 100-ї бригади російських окупаційних військ», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, контрольовані Росією бойовики за минулу добу 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.