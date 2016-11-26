Бойовики на Донбасі виконують завдання із дестабілізації ситуації, знищення інфраструктури та вбивства людей – спікер штабу АТО

Бойовики на Донбасі не готові іти в наступ, вони виконують завдання із дестабілізації ситуації. Про це заявив речник штабу АТО Леонід Матюхін, коментуючи ситуацію на маріупольському напрямку, де наразі бойовики здійснюють найбільше обстрілів, передає «112 Україна».

"Я не думаю, що вони готові йти в наступ – вони виконують завдання дестабілізувати ситуацію, вбивати людей, знищувати інфраструктуру", - вважає він.

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При цьому, у штабі АТО заявили, що підконтрольні бойовикам ЗМІ продовжують повідомляти про нібито "великі втрати в лавах ЗСУ". В той же провокації в Дебальцево, про які попереджали напередодні, на щастя, не відбулися.

Що ж стосується загальної ситуації в зоні АТО, то вона, за словами Матюхіна, не змінилась. Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ.

Нагадаємо, речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко повідомив, що бойовики продовжують здійснювати масштабні обстріли позицій Збройних сил України на приморських рубежах біля Маріуполя.

"На Маріупольському напрямку тривають масштабні обстріли з боку противника на приморських рубежах", - сказав Лисенко.

За його словами, мова йде про ділянку фронту Павлопіль – Широкіно, де по позиціям Збройних сил вчора було випущено більше 40 мінометних мін та артснарядів.

"Основний сеанс обстрілу стався під час вечірніх сутінків – між 15 і 17 годинами", - зазначив Лисенко.