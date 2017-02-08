"З'ясували за непрямими доказами": в "ДНР" вважають, що до ліквідації "Гіві" причетний Шкіряк
16:10, 08 лютого 2017Суспільство
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Один з ватажків бойовиків "ДНР" Едуард Басурін заявив, що до ліквідації терориста Михайла Товстих ("Гіві") "може бути причетний" радник глави МВС України Зорян Шкіряк.
"За непрямими доказами можна сміливо стверджувати, що ця трагедія організована українськими спецслужбами. Не виключаємо причетність до цього теракту радника міністра внутрішніх справ України Шкіряка", - цитує Басуріна сепаратистський ресурс.
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Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві".
За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".
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