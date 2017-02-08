"З'ясували за непрямими доказами": в "ДНР" вважають, що до ліквідації "Гіві" причетний Шкіряк

"За непрямими доказами можна сміливо стверджувати, що ця трагедія організована українськими спецслужбами. Не виключаємо причетність до цього теракту радника міністра внутрішніх справ України Шкіряка", - цитує Басуріна сепаратистський ресурс.

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Нагадаємо, в "ДНР" повідомили про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" "Гіві".

За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".