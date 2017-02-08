"Відвертий дебілізм": Шкіряк відповів на звинувачення в організації ліквідації "Гіві"

"Як можна коментувати навіть не єресь, а відвертий дебілізм цього терористичного пропагандиста Басуріна. Я зараз перебуваю у Верховній Раді і, напевно, на реактивному літаку туди швиденько злітав і затесався на територію розташування банди Сомалі", - цитує Шкіряка Обозреватель.

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За словами радника міністра, зараз ватажки "ДНР" будуть говорити, що завгодно лише б зняти з себе відповідальність за вбивство Гіві. "Дивно, що я не завалив його разом з Геращенко. Якщо б вони ще про це заявили, то був би повний комплект", — резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, Басурін заявив, що Шкіряк може бути причетний до ліквідації "Гіві".