Бойовики вгатили по селу під Волновахою: поранено чоловіка й його сина, пошкоджено 15 будинків (фото)

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

Нагадується, що артудар по житлових кварталах Авдіївки окупанти завдали близько 17.00. Внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоповерхові та три приватні будинки, у багатоповерхівці постраждали два брати 14 та 19 років. Крім того, у місті пошкоджено високовольтну лінію електропередач і газову трубу.

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Обстріл села Трудівське, що за 15 км від міста Волноваха, розпочався о 22.00 та тривав більше години. В результаті обстрілу пошкоджено понад 15 будинків.

Під час влучення снаряду у один із будинків поранень зазнали 15-річний хлопець та його батько 43 років.

В поліції зазначають, що інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Усі наслідки обстрілів задокументовані. Попередня кваліфікація злочинів - за ч.1 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України, додали у поліції.