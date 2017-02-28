Росія продовжує блокувати роботу МКЧХ щодо звільнення українських полонених на Донбасі

Про це представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

За її словами, кожні два тижні українська сторона передає оновлені Службою безпеки України списки зниклих безвісти представникам ОБСЄ, РФ та бойовикам незаконних збройних формувань з вимогою надати інформацію про цих людей, розпочати їх пошук і негайно залучити до пошуку зниклих безвісти представників МКЧХ.

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"МКЧХ має історичний досвід звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти. Цю організацію допускали в тюрми найбільш одіозні і диктаторські режими, зокрема (Саддам) Хуссейн і (Муаммар) Каддафі. Зараз МКЧХ працює в Сирії, надає гуманітарну допомогу цивільному населенню. Єдині, хто не пускає МКЧХ в тюрми і не допускає місію до пошуку зниклих безвісти, не дає побачити заручників чи передати листи родичам, - це РФ і ОРДЛО", - наголосила Геращенко.

Вона зазначила, що, попри усі обіцянки російської сторони, представникам МКЧХ не надають допуску до полонених.

"Попри всі обіцянки Путіна на всіх зустрічах в нормандському форматі, попри всі заклики світових лідерів, попри постійні заклики України, що саме аполітична, нейтральна місія МКЧХ має робити цю роботу, аби максимально деполітизувати процеси, пов'язані з заручниками... Питання "чому не допускають" - риторичне, мабуть, щось приховують", - заявила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого після переговорів глав МЗС країн-учасниць «нормандського формату» міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив, що сторони домовились про надання співробітникам МКЧХ доступу до місць утримання полонених на Донбасі.

Свою чергою міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про ведення переговорів з Міжнародним комітетом Червоного Хреста щодо пошуку зниклих безвісти на сході України.

"Я намагався отримати від російської сторони якогось засвідчення, що вони будуть тиснути на контрольованих ними бойовиків в питанні доступу для міжнародних гуманітарних організацій, в плані доступу Червоного Хреста. Ми зараз ведемо переговори з комітетом Червоного Хреста, щоб можливо наступного місяця ми зробили прорив в цьому напрямку, щоб Червоний Хрест зміг почати пошук тих, кого ми не можемо знайти, пошук зниклих безвісти", - сказав Клімкін.