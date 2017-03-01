Бойовики продовжують обстрілювати Донецьку фільтрувальну станцію - Жебрівський

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в Facebook.

"Російські окупанти і їхні місцеві наймити продовжуть сьогодні обстріли території навколо Донецької фільтрувальної станції, яка подає воду на Авдіївку і навколишні населені пункти. Стріляють з танка і з мінометів. Російська сторона в СЦКК зволікає із наданням письмових гарантій режиму тиші. Це при тому, що ДФС подає воду також і на Ясинувату та частину Донецька. Окупантам «по-барабану» проблеми наших людей що в Авдіївці, що в Донецьку. У них чітке завдання – залишити тут після себе випалену землю", - написав він.

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За його словами, ремонтні бригади, представники ОБСЄ і сапери не можуть зайти на територію ДФС, щоб знешкодити міни і почати відновлювальні роботи.

"За попередніми даними, на території лежить кілька керованих мін спрямованої дії МОН 100. За оцінками фахівців КП «Вода Донбасу», для відновлювальних робіт на ДФС потрібно 2-3 дні", - додав Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 лютого в результаті обстрілу з боку бойовиків відбулося пошкодження хлоропровода і покрівлі технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Робота станції була припинена. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.