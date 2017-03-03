Бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку, пошкоджено будівлі школи та дитсадка – Жебрівський

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«Під час сьогоднішнього обстрілу Авдіївки один із снарядів упав біля школи. Осколки побили вікна і фасад. Ще один снаряд розірвався біля дитячого садочка. Осколки понищили вікна і стіни», - написав Жебрівський.

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Снарядами пошкоджено також будинки на вул. Воробйова, Комунальній та ще один будинок на вул. Гагаріна.

«Окупанти також обстріляли і приватний сектор. Але даних про ймовірні пошкодження у цьому районі міста у нас ще немає. Зараз йдуть обстріли промзони та інших околиць міста», - повідомив Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, прес-центру штабу АТО сьогодні заявив, що бойовики черговий раз обстріляли жителів Авдіївки, зокрема під вогневий удар потрапив житловий сектор міста.

За словами речника Міноборони з питань АТО Андрія Лисенка, бойові дії поблизу Авдіївки тривають майже цілодобово. Він наголосив, що противник веде вогонь з двох основних напрямків – східного (Ясинувата) та південного (Спартак). При цьому окупанти масово застосовують міномети, гармати й танки. Кількість випущених боєприпасів йде на сотні.