На Донеччині сьогодні розпочнуть роботи із запуску фільтрувальної станції

Роботи із запуску Донецької фільтрувальної станції, яка подає воду в Авдіївку, розпочнуться сьогодні.

Про це повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін, передає «112 Україна».

"Поки що води від Донецької фільтрувальної станції до нас не поступає. Ми вчора розкачували свою воду, яка була в резервуарі. Наскільки мені відомо, сьогодні повинні розпочатись роботи з відновлення роботи ДФС. Ми всі сподіваємось, що вони пройдуть у нормальному режимі і нам у місто подадуть воду», - сказав він.

Читайте такожЖебрівський просить 3 мільярди на ремонт будинків, освітніх та медичних закладів Донеччини

Малихін також повідомив, що наразі у місті спокійно, але вночі навколо міста було чути вибухи.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в результаті обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання м. Авдіївка (близько 22 тис. жителів), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Eлeктропостачання Авдіївки через постійні обстріли бойовиків вдалося відновили лише 4 квітня.