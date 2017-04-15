"Головне - не проскочити кордон": Лавров відреагував на слова Турчинова про завдання ЗСУ на Донбасі

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова про те, що ЗСУ повинні просуватися на Донбасі.

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"Це далеко не перше висловлювання подібного роду. До пана Турчинова таку ж загрозливу, войовничу риторику регулярно застосовували й президент Порошенко, і спікер Верховної ради Парубій, та інші діячі", - вважає міністр закордонних справ Росії, слова якого наводить ТАСС.

Лавров вважає, що заяви Турчинова означають те, що "Київ відмовляється виконувати ту саму частину Мінських домовленостей щодо питань безпеки".

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що за минулий рік сили АТО не здали жодного метра землі. "Тому я вважаю, що наше завдання - метр за метром, кілометр за кілометром, мінімізуючи втрати, просуватися на схід. Головне - не проскочити кордон", - заявив, посміхаючись, секретар РНБО України.