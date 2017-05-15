Колишній в’язень: терористи "ЛНР" використовують засуджених як "гарматне м'ясо" - СБУ (відео)

На Луганщині Служба безпеки України заочно повідомила про підозру щодо участі у діяльності терористичної організації дев’ятьом ватажкам так званого «управління виконання покарань МВС ЛНР», повідомляє сайт СБУ.

Наразі на підконтрольній проросійським бойовикам території ОРЛО тисячі людей утримуються у виправних закладах у нелюдських умовах. Вони позбавлені медичної та правової допомоги, піддаються фізичним та моральним знущанням. Ватажки терористів використовують їх як «гарматне м'ясо».

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Зокрема до СБУ звернувся колишній в’язень, який прибув на контрольовану Україною територію Луганщини після відбуття покарання в Алчевській виправній колонії № 13 – закладі для хворих на туберкульоз.

За його свідченнями, засуджених там постійно били та відмовляли їм у лікуванні. Особливо жорстоко ставились до тих, хто не хотів отримувати так званий «паспорт ЛНР».

Зазвичай побиттям та залякуванням в’язнів займався засуджений на ім’я Ігор, наближений до адміністрації наглядач за «табором». Він щомісяця платив начальнику колонії 50 тисяч російських рублів за можливість добре харчуватись, користуватися телефоном і Wi-Fi.

У період активних бойових дій, зокрема під Дебальцевим, ув’язнених змушували писати заяви про вступ до лав бойовиків. За відмову ‒ переводили до ізолятора та морили голодом.

Тих, хто погоджувався, передавали так званим «ополченцям». Їх документи знищувалися, а люди зникали й більше не поверталися. Засудженні вважають їх загиблими.

Відбувши покарання, багато колишніх в’язнів намагаються виїхати з окупованих територій та розпочати нове життя у вільній Україні.