Бойовики надали гарантії безпеки для робіт з відновлення водопостачання Авдіївки – МТОТ

Бойовики надали гарантії безпеки для проведення робіт з відновлення водопостачання Авдіївки.

Про це Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомляє у Twitter.

«СЦКК: від РФ отримано гарантію на режим тиші», - сказано у повідомленні.

За даними міністерства, ремонтні роботи здійснюватимуться 6-7 червня.

«До розмінування долучиться ДСНС, працюватиме ОБСЄ», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, робота Донецької фільтрувальної станції була припинена 1 червня. Причина – пошкодження трубопроводу внаслідок обстрілу біля села Яковлівка неподалік Донецька. Згодом ремонтна бригада провела зварювальні роботи, і трубопровід було запущено.

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Проте 2 червня була пошкоджена лінія електропередач, внаслідок чого фільтрувальна станція була знеструмлена. 3 червня представники енергетичної компанії оглянули лінію та виявили пошкодження, однак не могли провести ремонт через відсутність гарантій безпеки.

Раніше в МТОТ інформували, що води в міському резервуарі Авдіївки вистачить на вечір 5 червня і ранок 6 червня.

Донецька фільтрувальна станція забезпечує питною водою Донецьк, Ясинувату, Авдіївку та інші населенні пункти, загалом понад 600 тис. осіб.