Бойовики надали гарантії безпеки для робіт з відновлення водопостачання Авдіївки – МТОТ
Робота Донецької фільтрувальної станції була припинена 1 червня.
Бойовики надали гарантії безпеки для проведення робіт з відновлення водопостачання Авдіївки.
Про це Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомляє у Twitter.
«СЦКК: від РФ отримано гарантію на режим тиші», - сказано у повідомленні.
За даними міністерства, ремонтні роботи здійснюватимуться 6-7 червня.
«До розмінування долучиться ДСНС, працюватиме ОБСЄ», - зазначається у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, робота Донецької фільтрувальної станції була припинена 1 червня. Причина – пошкодження трубопроводу внаслідок обстрілу біля села Яковлівка неподалік Донецька. Згодом ремонтна бригада провела зварювальні роботи, і трубопровід було запущено.
Читайте такожНа окупованій території під час спроби запуску Донецької фільтрувальної станції виявлено прорив ЛЕП
Проте 2 червня була пошкоджена лінія електропередач, внаслідок чого фільтрувальна станція була знеструмлена. 3 червня представники енергетичної компанії оглянули лінію та виявили пошкодження, однак не могли провести ремонт через відсутність гарантій безпеки.
Раніше в МТОТ інформували, що води в міському резервуарі Авдіївки вистачить на вечір 5 червня і ранок 6 червня.
Донецька фільтрувальна станція забезпечує питною водою Донецьк, Ясинувату, Авдіївку та інші населенні пункти, загалом понад 600 тис. осіб.