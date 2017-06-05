Запасу води в Авдіївці вистачить тільки до завтрашнього ранку - МТОТ
Питну воду для побутових потреб мешканців міста будуть роздавати завтра з 10:00 до 15:00.
У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) заявили, що запасу води в резервуарі в місті Авдіївка Донецької області вистачить на вечір 5 червня і ранок 6 червня 2017 року. Про це прес-служба МінТОТ повідомила в Twitter.
"Води в резервуарі вистачить на вечір 5 червня і ранок 6 червня", - йдеться в повідомленні.
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Співробітники Адвентистського Агентства Допомоги та Розвитку (ARDA) доставлять в Авдіївку 918 бутлів води. Завтра, з 10:00 до 15:00 біля стадіону будуть видавати питну воду для побутових потреб мешканців міста.
Нагадаємо, що Авдіївка в наслідок обстрілу в черговий раз залишилася без води.