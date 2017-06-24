На Луганщині військові встановили потужний понтонний міст через Сіверський Донець (фото)

В Луганській області, на одній з ділянок річки Сіверський Донець поблизу села Кримське, військові інженери встановили для місцевих жителів тимчасову понтонну переправу підвищеної вантажопідйомності.

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Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook з посиланням на прес-групу ОТУ «Луганськ», довжина переправи становить близько 70 метрів.

Конструкцію встановили у відповідь на численні звернення місцевої влади щодо вирішення проблемного питання транспортного сполучення в районі, оскільки місцеві жителі мусили шукати об’їзні шляхи, щоб оминути певну частину асфальтованого шляхопроводу Бахмутської траси, яка зараз контролюється проросійськими незаконними збройними формуваннями. Здебільшого для вирішення своїх щоденних проблем місцеві користувалися польовими дорогами з усіма їхніми незручностями та небезпеками.