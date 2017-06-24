Торецьку загрожує техногенна катастрофа через затоплені шахти – українська сторона СЦКК

Місту Торецьк Донецької області загрожує техногенна катастрофа та епідемії інфекційних захворювань через те, що бойовики не дають гарантій безпеки для ремонту водоводу «Горлівка-Торецьк». Про це йдеться у повідомленні штабу АТО у Facebook, який посилається на представників української сторони у Спільному центрі контролю та координації припинення вогню на Донбасі.

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Відзначається, що днями ЗМІ ОРДО розповсюдили інформацію про ризик техногенної катастрофи в місті Торецьк Донецької області внаслідок затоплення двох непрацюючих шахт, розташованих поблизу лінії зіткнення.

В СЦКК підтверджують, що, через затоплення шахт імені Артема та «Південної» на поверхню підіймається метан, який потрапляє у підвали житлових та виробничих будівель, що може призвести до вибухів та отруєння людей, про що неодноразово заявляло керівництво української сторони СЦКК на різних форумах та в ЗМІ.

Проте, як підкреслюють експерти, вода потрапляє в підземні виробки через пошкодження ділянки водоводу «Горлівка-Торецьк», що виникли внаслідок обстрілів з боку НЗФ ОРДО.

За підрахунками комунальних служб Торецька, на землю щоденно витікає близько 15 тисяч кубометрів води. Крім того, внаслідок великих втрат води, в Торецьку запроваджено жорсткий графік водопостачання.

«Майже 35 тисяч мешканців міста отримають воду лише дві години на добу. З підвищенням температури повітря, витрата води суттєво збільшилася і ситуація значно ускладнилась», - сказано у повідомленні.

За словами мера Торецька Юрія Євсікова, в місті в будь-яку мить може виникнути епідемія інфекційних захворювань.

Директор Торецького виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства Юрій Нікулін упевнений, що обстежити та відремонтувати водовід можна за два-три дні.

«З початку 2017 року торецькі комунальники відправили 6 заявок на забезпечення безпечного виконання ремонтно-відновлювальних робіт на водоводі, по кожній з яких українською стороною СЦКК в найкоротші строки були отримані гарантії безпеки від Збройних сил України та надіслані відповідні звернення російській стороні СЦКК щодо сприяння в отриманні письмових гарантій безпеки від представників ОРДО. Але, по жодній з цих заявок, гарантії безпеки з боку ОРДО надані не були, про що їхня «турботлива» інспекція воліє мовчати», - підкреслили в СЦКК.