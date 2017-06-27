У Міноборони повідомили про зменшення інтенсивності боїв на Донбасі

В зоні АТО зменшилась інтенсивність бойових дій: за добу жоден військовий не загинув та не був поранений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений. Перш за все, це пов’язано зі зменшенням інтенсивності бойових дій в районі проведення АТО і зумовлено введенням в дію чергового перемир’я», - пояснив він.

За словами Мотузяника, разом з тим, ситуація далека від ідеальної: бойовики на ділянках фронту традиційно продовжують традиційно відкривати вогонь у бік українських військових.

«Більше половини обстрілів носять далеко не провокативний характер, а носять риси відверто умисних атак, чим бойовики порушують перемир’я», - сказав Мотузяник.

Як повідомив речник, у Станично-Луганському районі на Луганського напрямку було спокійно. В районі Щастя відбулося двоє обстрілів з боку терористів, й обидва – мінометні.

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"Вперше бойовики випустили 4 міни після опівночі по захисниках Жовтого. Вдруге сили окупанта випустили 24 міни поблизу Щастя вже після заходу сонця. У районі Бахмутської траси, а також поблизу Попасної бойовики вдавалися до збройних провокацій, у тому числі використовували снайперську зброю, а також випустили 1 міну по Кримському близько 22-ї години», – зауважив Мотузяник.

Всього за минулу добу на Луганському напрямку бойовики порушили режим тиші 9 разів.

На Донецькому напрямку основні бойові дії відбувалися на ділянці фронту Кам’янка – Авдіївка. Впродовж доби сумарно бойовики були тут активними понад 5 годин, відкриваючи вогонь як з легкого озброєння, так і з мінометів. За підрахунками Генштабу, впродовж доби бойовики випустили більше 30 мін.

"Ще одного разу ворог порушив режим тиші на Світлодарській дузі, провівши півгодинний обстріл із гранатометів українських рубежів оборони поблизу Луганського", – сказав Мотузяник. Усього за минулу добу на Донецькому напрямку бойовики здійснили 7 обстрілів.

На Маріупольському напрямку було тихо, за винятком Павлополя та Водяного. "У останньому ворог впродовж години після заходу сонця відкривав вогонь з кулеметів, а також випустив 3 міни по наших укріпленнях. У Павлополі бойовики автоматичними чергами півгодини провокували сили АТО на відкриття вогню у відповідь. На напрямку противник порушив режим тиші двічі", – повідомив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, у штабі АТО неодноразово заявляли, що підтримувані Росією бойовики порушують "хлібне перемир'я". 21 червня Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня. Передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.