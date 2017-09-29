Підрив прикордонників на Луганщині кваліфікували як теракт

Загибель двох прикордонників внаслідок підриву на міні на станції Іллєнко в Луганській області, кваліфікували як теракт. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 258 КК України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей). Досудове розслідування здійснюється Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Луганській області за процесуального керівницва прокуратури Луганської області.

Зазначається, що поблизу залізничної станції Іллєнко Станично-Луганського району (800 м від кордону з РФ) приблизно о 17:00 28 вересня під час чергування в результаті вибуху боєприпасу (за попередньою інформацією - протитанкової міни) інспектор і дільничний інспектор відділу прикордонної служби загинули на місці від отриманих тілесних ушкоджень, йдеться у повідомленні.

На місці працюють слідчі слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Луганській області, співробітники прокуратури Луганської області, слідчо-оперативна група Станично-Луганського відділу поліції та експерти-вибухотехніки. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Як повідомляв УНІАН раніше, близько 17 години 28 вересня на ділянці відділу "Станично-Луганське" на невідомому вибуховому пристрої підірвались двоє військовослужбовців складу прикордонного наряду. Обоє загинули на місці, йдеться у повідомленні ДПСУ. До місця події викликали "швидку", також сюди прибув начальник прикордонного загону.

"З метою об’єктивного вивчення всіх обставин цієї трагічної події відомство поінформує Військову прокуратуру, Нацполіцію а також представників міжнародних місій, які працюють у зоні проведення АТО", - йдеться у повідомленні.