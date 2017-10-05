Волонтери повідомили про потужні бої у районі Новотроїцького, ворог зазнав втрат

5 жовтня близько 10.00 терористи почали обстріл з мінометів та БМП по позиціях українських військових неподалік Новотроїцького. Про це повідомляється на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook.

За словами волонтерів, після обстрілу контрольно-пропускний пункт Новотроїцьке одразу припинив свою роботу задля безпеки цивільного населення.

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"Протягом кількох годин бої тривали за кілька сотень метрів від КПВВ, у сірій зоні, де на весь цей час опинились десятки мирних жителів та місія ОБСЄ, що перетинали кордон. Близько 12.30 –13.00 бійці 28-ї бригади зупинили вогонь терористів щільним вогнем у відповідь", – зазначають вони.

Спираючись на дані радіоперехоплення, волонтери повідомляють, що ворог зазнав втрат, інформації про загиблих та поранених серед ЗСУ поки немає.

Як повідомляв штаб АТО, за минулу добу двоє українських військовослужбовців отримали поранення На Донбасі.